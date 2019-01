Félix Tshisekedi verrassende winnaar presidentsverkiezingen Congo

In Congo heeft oppositiekandidaat Félix Tshisekedi verrassend de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij moet Joseph Kabila opvolgen als staatshoofd, die het land zeventien jaar lang met harde hand regeerde. Als de andere kandidaten hun nederlaag erkennen, dan zou dat betekenen dat er voor het eerst in vijftig jaar een vreedzame machtswissel in Congo plaatsvindt.

De kiescommissie maakte vandaag in Kinshasa het voorlopige eindresultaat bekend. Tshisekedi behaalt ruim 7 van de 18 miljoen uitgebrachte stemmen. Na hem volgt de andere belangrijke oppositiekandidaat, Martin Fayulu, die 6 miljoen stemmen zou behaald hebben. De kandidaat van de regeringspartij, Emmanuel Ramazani Shadary, zou slechts 4 miljoen stemmen hebben gehaald. Een eenvoudige meerderheid volstaat voor de overwinning van de presidentsverkiezingen, die plaatsvonden op 30 december.

Kiesbedrog

De oppositie vreesde voor de bekendmaking van de resultaten voor kiezersbedrog ten gunste van Shadary. Veel waarnemers hielden ook rekening met een overwinning van de regeringskandidaat. De katholieke kerk, die in Congo zeer invloedrijk is, riep Fayulu al uit tot winnaar van de verkiezingen. Ze baseerde zich daarvoor op de vaststellingen van enkele duizenden verkiezingswaarnemers. Na het bekendraken van de resultaten barstte er in de straten van Kinshasa vanochtend vroeg gejubel uit.

Kiescommissie

Omdat de regering de kiescommissie de facto controleert, wordt ervan uitgegaan dat Kabila de machtswissel niet zal tegenhouden. Het is nog een vraagteken of de andere oppositiekandidaat, Fayulu, de resultaten zal aanvaarden.

Wie?

Tshisekedi is de 55-jarige zoon van de voormalige premier en jarenlange oppositieleider Etienne Tshisekedi. Zijn vader stierf in 2017. Félix Tshisekedi beloofde tijdens de campagne om de corruptie en armoede te bestrijden, en de rust te herstellen in het instabiele land, dat nog steeds kampt met verschillende gewapende conflicten.

Onrust en ebola

De nieuwe president moet al op 18 januari de eed afleggen, hoewel de verkiezingen in enkele regio's niet konden doorgaan die geteisterd worden door onrust en een ebola-epidemie. Zo werden 1,25 miljoen van de 40 miljoen kiesgerechtigden uitgesloten. De verkiezingen zullen daar in maart plaatsvinden. Bij de verkiezingen op 30 december werden ook provinciale vertegenwoordigers en een nieuw parlement gekozen.

