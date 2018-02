FBI was al getipt over schutter Florida

De FBI was al getipt over de vermoedelijke dader van de schietpartij op een school in Florida. Vorig jaar had de schutter onder een video op Youtube gereageerd dat hij een professionele schutter zou worden. De vlogger die dat filmpje had gemaakt, nam meteen contact op met de FBI. Dat zegt hij aan CNN.

De 36-jarige Ben Bennight zag in september vorig jaar een opvallende boodschap onder zijn video verschijnen. “Ik ga ook een professionele schoolschutter worden”, luidde de reactie. De vlogger alarmeerde toen meteen de FBI en sprak naar eigen zeggen zeker twintig minuten met hen.

De persoon die het onderschrift maakte, blijkt dezelfde naam te hebben als de 19-jarige man die gisteren wellicht het vuur opende in de school in Florida. De FBI zegt dat ze wel degelijk op de hoogte waren van de reactie onder het filmpje, maar dat ze nooit echt hebben kunnen achterhalen wie er achter het account zat, hoewel de man met zijn volledige naam had gereageerd.

(Lees verder onder de tweet)

The FBI was warned in September about a possible school shooting threat from a YouTube user with the same name as the suspect in Wednesday's campus massacre in Parkland, Florida, according to a video blogger https://t.co/rkdwiTOajf pic.twitter.com/4LXmxGCNNN — CNN (@CNN) 15 februari 2018

Vaker gealarmeerd

Daarnaast hadden verschillende leerkrachten van de verdachte ook al een mailtje gehad in het verleden over het gedrag van de 19-jarige. Zijn wiskundeleraar vertelde aan de krant Miami Herald dat ze hem niet op de campus mochten toelaten met een rugzak. Een medestudent zou ook al eens kogels in zijn boekentas hebben teruggevonden.

Volgens sommige Amerikaanse media zou de vermoedelijke dader ook banden hebben met een extreemrechts organisatie. Het gaat om de organisatie Republic of Florida (ROF). De ROF streeft naar blanke suprematie zoals "een blanke etnische staat Florida" en gebruikt daarvoor paramilitaire concepten. De verdachte zou door een ander lid erbij zijn gehaald en zou aan minstens één training hebben deelgenomen.

