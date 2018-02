“FBI kende schutter Parkland maar deed niets”

De FBI kende Nikolas Cruz, de 19-jarige die woensdag zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Florida, maar volgde het protocol niet waardoor hij tot zijn daden kon over gaan.

Vorig jaar kreeg de FBI verschillende telefoontjes van iemand die Cruz heel goed kende en die meldde dat hij “een wapen bezat, mensen wilde doden, zich gek gedroeg en zeer bizarre berichten postte op sociale media”. De kennis vreesde ook dat de jongen wel eens zou kunnen overgaan tot het plegen van een schietpartij in een school. Dat liet de FBI vandaag weten in een statement.

Niet opgevolgd

Vandaag is duidelijk dat de FBI niet de juiste protocollen volgde waardoor de tips niet correct werden opgevolgd. Dat bevestigt ook onze correspondente in de VS, Greet De Keyser. “Die telefoons zijn niet verder onderzocht door de FBI, en de FBI heeft net toegegeven dat dat tegen het protocol is. Ze geven toe dat er ook bij hun fouten zijn gemaakt. “

Vreemd gedrag

Verschillende voormalige klasgenoten en leerkrachten bevestigen dat Cruz zich vreemd gedroeg. Ook zijn buren maken melding van bizarre gedragingen. De FBI geeft ook toe dat een YouTube vlogger melding maakte van een reactie die van een zekere Nikolas Cruz kwam en die stelde “dat hij een professionele schootschutter wilde worden” maar de FBI kon nooit achterhalen wie achter die reactie zat.