FB geschandaliseerd over datamisbruik

Socialenetwerksite Facebook is "geschandaliseerd dat ze misbruikt werd" door Cambridge Analytica, dat gegevens van leden van Facebook heeft gebruikt. Het Amerikaanse bedrijf zegt "de ernst van het probleem te begrijpen". De handelscommissie FTC en de procureurs van New York en Massachusetts zijn een onderzoek gestart.

Facebook meldt in een persbericht vastbesloten te zijn "ons beleid strikt toe te passen om de privégegevens te beschermen" en "alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de kwestie niet zonder gevolg blijft". De leiders van het bedrijf zouden er alles aan doen om te weten hoe de vork precies aan de steel zit, “en de nodige maatregelen nemen omdat ze de ernst van het probleem begrijpen".

Cambridge Analytica

Facebook ligt onder vuur nadat de New York Times en de Guardian berichtten dat Cambridge Analytica, een bedrijf dat voor Donald Trumps campagne werkte, toegang had tot de persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Die zouden onrechtmatig ingezet zijn in de verkiezingsstrijd.

CEO ontslagen

Het Britse bedrijf ontkent dan wel alle beschuldigingen, CEO Alexander Nix werd gisterenavond wel geschorst "in afwachting van een compleet en onafhankelijk onderzoek". De procureurs van New York en Massachusetts zijn ondertussen, net als de Amerikaanse handelscommissie FTC (Federal Trade Commission), een onderzoek gestart naar het schandaal.

