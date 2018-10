Fans eren overleden Leicester-eigenaar

Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van voetbalclubs Leicester City en Oud-Heverlee Leuven, is bij de helikoptercrash van zaterdag om het leven gekomen. Dat meldt het Engelse team zondagavond op Twitter. Er waren op het moment van het ongeluk vijf personen aan boord, die allemaal stierven. Fans komen massaal naar het stadion van Leicester City om bloemen neer te leggen en hun eer te betuigen.

"Het is met grote spijt en een collectief gebroken hart dat we kunnen bevestigen dat onze eigenaar, Vichai Srivaddhanaprabha, om het leven is gekomen bij de crash van zaterdag", laat Leicester in een mededeling weten.

De politie van Leicestershire meldt in een statement dat twee andere slachtoffers, Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare, uit de staf van Srivaddhanaprabha komen. Ook piloot Eric Swaffer is overleden, net als passagier Izabela Roza Lechowicz. De formele identificatie moet wel nog plaatsvinden. De politie preciseert voorts dat er voor zover bekend geen andere gewonden zijn.

Minuut stilte In de Premier League werd gisteren al een minuut stilte gehouden na de dodelijke helikoptercrash. De spelers van Manchester United en Everton brachten hulde door met een zwarte rouwband te spelen. Ook de teams Chelsea en Burnley zwegen een minuut lang voor hun wedstrijd op Turf Moor.

Dodelijke crash Zaterdag steeg na de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United in de buurt van het stadion van Leicester de helikopter van de eigenaar op. Even later stortte het toestel in de buurt neer. Het was lang onduidelijk wie er net aan boord was.

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. Onder het bewind van de Thaise zakenman veroverde Leicester verrassend de Premier League-titel in 2016. In 2017 werd hij ook de nieuwe eigenaar van OH Leuven uit de Proximus League.

