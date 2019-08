Familie van in Maleisië vermiste Nora doet emotionele oproep

De familie van de in Maleisië vermist geraakte tiener Nora Quoirin blijft hoopvol dat de 15-jarige in goede gezondheid wordt gevonden. Dat heeft haar tante tijdens een persconferentie gezegd. De ouders van het meisje zijn te verscheurd door verdriet om zelf de media te woord te staan.

De tante van Nora, Éadaoin Agnew, vertelde compleet in tranen dat het een “extreem traumatische tijd voor het hele gezin” is, maar dat ze zijn “overweldigd” door de massale steun die ze van over de hele wereld ontvangen.

“We vragen iedereen om Nora in gedachten te houden en de voortdurende zoektocht naar haar te blijven ondersteunen. We moeten hoopvol blijven. Nora wordt nog steeds vermist en ze is erg kwetsbaar. We moeten er alles aan doen om haar naar huis te brengen.”



De familie bedankte de Maleisische politie, de opsporingsdiensten, de lokale gemeenschap, het hotelpersoneel en de ambassades in Maleisië voor alles wat ze hebben gedaan om Nora te vinden. Ze sprak ook haar dankbaarheid uit richting de Lucie Blackman Trust, een goed doel dat Britten helpt als ze in het buitenland te maken krijgen met dit soort drama’s.

Mogelijke ontvoering

De Maleisische politie houdt sterk rekening met de mogelijkheid dat de vermiste tiener zondag door iemand ontvoerd is. De 15-jarige Nora Anne Quoirin verdween spoorloos uit een resort in het Aziatische land. In het hotel zijn vingerafdrukken gevonden die kunnen duiden op een mogelijke ontvoering.

De Maleisische autoriteiten hebben gisteren duikers ingezet bij een rivier in het bosrijke gebied bij het Dusun Resort, maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Eerder waren ook al 178 manschappen, een helikopter en een hondenbrigade gemobiliseerd om de tiener op te sporen. Die zoekactie is inmiddels al vijf dagen gaande.

De Maleisische autoriteiten proberen de vermiste tiener uit de jungle te lokken met de stem van haar moeder. “We hebben de opname afgespeeld met geluidsversterkers toen we vanochtend op pad gingen”, zei de politiechef van de staat Negeri Sembilan tegen verslaggevers. De speurders hopen dat het kwetsbare meisje, dat een leerstoornis heeft, reageert op het stemgeluid van bekenden. De politiechef zegt dat ook stemmen van andere gezinsleden zijn opgenomen.