Familie schutter Texas in shock

De verdachte van de schietpartij in de Santa Fe High School, in de Amerikaanse staat Texas, heeft bekentenissen afgelegd. Over het motief van de schutter bestaat nog geen duidelijkheid. Intussen heeft de familie van de verdachte een mededeling uitgestuurd waarin ze zegt dat ze "even gechoqueerd en verward is als iedereen door de gebeurtenissen".

De 17-jarige Dimitri Pagourtzis opende vrijdag het vuur in de Sante Fe High School. Daarbij vielen tien doden en dertien gewonden. Voorlopig is het gissen naar het motief van de schutter. Ook de familie van de schutter begrijpt er niets van. "We zijn bedroefd en ontzet door de gebeurtenissen in de Santa Fe High School. We bieden onze oprechte gebeden en condoleances aan bij alle slachtoffers", zo staat te lezen in een verklaring van de familie.

Levenslange celstraf?

De familie bevestigt ook de getuigenissen van klasgenoten die Pagourtzis hebben omschreven als "slim, stil en lief". "We tasten grotendeels in het duister over wat er is gebeurd, maar wat we te weten komen via mediaberichten komt niet overeen met de jongen die wij liefhebben".

Intussen is ook bevestigd dat Pagourtzis bij een veroordeling niet de doodstraf riskeert. Omdat hij minderjarig is, riskeert hij wel een levenslange celstraf (met de mogelijkheid op vrijlating na 40 jaar), maar dus niet de doodstraf.

