Familie: "Ivana Smit is misbruikt"

Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit heeft vlak voor haar dood seks gehad met Alexander Johnson, de Amerikaan met wie zij haar laatste uren doorbracht. Mogelijk was zijn echtgenote Luna ook betrokken bij de vrijpartij. Dat stelt advocaat Sébas Diekstra in de Nederlandse krant De Telegraaf op basis van nieuwe informatie over het echtpaar in combinatie met een eerdere lijkschouwing van de Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot.

De onderzoeker trof mannelijk DNA aan in Ivana's lichaam. Het is onduidelijk of het meisje seks tegen haar wil had. De familie vindt dat er sowieso sprake is van misbruik.

"Er zijn enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in Ivana's lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam. De Johnsons wisten dat. Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar. Dat flik je niet", zegt haar oom Fred Agenjo.

Smit stortte op 7 december naar beneden van een balkon in een hotel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Van de Goot gaf na een sectie op het lichaam eerder al te kennen dat Smit mogelijk al was overleden voordat ze viel.