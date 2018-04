Familie Avicii: "Hij kon het niet meer aan"

De familie van de vrijdag overleden Avicii zegt dat de Zweedse top-dj niet meer de kracht had om door te gaan. Dat zegt de familie in een open brief die verspreid werd door zijn management. "Hij kampte echt met de zin van alles, het leven, het geluk. Nu kon hij het niet langer aan. Hij wou rust hebben."

De Zweedse dj overleed afgelopen vrijdag onverwacht op 28-jarige leeftijd in een resort in Oman, waar hij met vrienden verbleef. De politie wist al snel waaraan de dj overleden was, maar gaf die informatie niet vrij. Daardoor kwam de geruchtenmolen over zijn doodsoorzaak volop op gang, zeker omdat zijn dood zo onverwacht was.

Zijn familie liet nu in een open brief weten dat de Zweedse dj het erg moeilijk had nadat hij gestopt was met touren. "Toen hij gestopt was, wou hij een balans zoeken in zijn leven om zich goed te voelen en te doen waar hij het meeste van hield, namelijk muziek. Hij kampte echt met de zin van alles, het leven, het geluk. Nu kon hij het niet langer aan. Hij wou rust hebben", klinkt het in de brief.

Dankbaar

Afgelopen dinsdag had de familie van de top-dj iedereen nog bedankt “voor de steun en lieve woorden”. “We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die van zijn muziek hield en mooie herinneringen heeft aan zijn liedjes”, schreven ze toen in een verklaring.

“Bedankt voor alle initiatieven die genomen zijn om hem te eren, met onder meer een eerbetoon op Coachella en momenten van stilte in de hele wereld. We zijn erg dankbaar voor de privacy die we gekregen hebben tijdens deze moeilijke periode. Onze wens is dat het zo blijft.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Lees hier de volledige brief:

Onze geliefde Tim was een zoeker, een broze kunstenaarsziel die altijd gebukt ging onder grote existentiële vragen. Een overpresterende perfectionist die veel reisde en werkte op een tempo dat leidde tot extreem zware stress.

Toen hij gestopt was met touren, wilde hij een balans zoeken in zijn leven om zich goed te voelen en te doen waar hij het meeste van hield – muziek.

Hij kampte echt met de zin van alles, het leven, het geluk. Nu kon hij het niet langer aan. Hij wilde rust hebben.

Tim was niet gemaakt voor de machinerie waarin hij terecht gekomen was, hij was een tere jongen die van zijn fans hield, maar de spotlights schuwde.

Tim, je zal altijd geliefd zijn en gemist worden.

Wie je was en jouw muziek zal de herinnering aan jou verder dragen.

Wij houden van jou,

De familie

Zelfmoordlijn: "Extra vrijwilligers ingezet"

Verhalen van beroemdheden die het plots niet meer zien zitten en er een einde aan maken, doen bij de Zelfmoordlijn altijd een alarmbel afgaan. “We zijn extra waakzaam, inderdaad, nu blijkt dat een wereldster als Avicii zelfmoord zou hebben gepleegd”, zegt Kirsten Pauwels van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

“Het risico bestaat dat mensen zich gaan identificeren met die persoon. Deze dj was voor velen een voorbeeld. Wie dan al suïcidale neigingen heeft of zich niet goed in z’n vel voelt, kan al sneller zeggen: ‘Ja, als hij het leven al niet meer ziet zitten, waarom moet ik dan nog verder?’ Op het moment dat we zouden zien dat de berichtgeving en de aandacht stijgt, dan wordt de lijn versterkt en zetten we extra vrijwilligers in.”

Meer zelfmoorden?

In ons land is er voorlopig weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van zelfmoorden van Bekende Vlamingen op het totaal aantal zelfmoorden. In de Verenigde Staten, Canada, Oostenrijk en Duitsland is dat fenomeen wél onderzocht en daar geldt ontegenzeggelijk: als een beroemdheid zichzelf ombrengt, kán dat dagen, weken tot zelfs maanden erna leiden tot een toename van het aantal zelfmoorden.

“Klopt”, beaamt Pauwels. “Al moeten we de nadruk leggen op kán. Een beroemdheid die zelfmoord pleegt, wil niet onmiddellijk zeggen dat er er meer mensen zijn die plots aan zelfdoding denken. Het kan ook een omgekeerd effect hebben: dat meer mensen nu juist de stap durven te zetten om hulp te zoeken.”

Stevaert en Yasmine

Wel kende Vlaanderen twee ‘pieken’ in het aantal zelfmoorden toen een bekend persoon het leven liet: Pauwels verwijst daarvoor naar de dood van Steve Stevaert in 2015 en die van zangeres Yasmine, zes jaar eerder. “Omdat er toen nogal breed werd ingegaan op de methode en het nieuws dagenlang bleef overheersen. Dat lokte reactie uit. Jammer.”

Invloed beroemdheid?

Geld, roem, een hobby die uiteindelijk een beroep werd: Avicii had zogezegd alles, maar wilde of kon toch niet verder. Komt het de laatste jaren vaker voor dat bekende personen zich van het leven beroven?

“Cijfers zijn daar niet over. Wel is zelfmoord altijd een heel complex samenspel van factoren. Dat wil zeggen: er is nooit volledig zicht op hoe iemand zich voelt, hoe iemand denkt. We weten alvast dat zelfdoding niet iets is dat in bepaalde regionen meer voorkomt. Het is er in alle lagen van de bevolking en dus niet alleen bij wereldsterren.”