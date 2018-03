Facebookdata verzameld voor Trump-campagne

Facebook heeft het bedrijf Cambridge Analytica geschorst. Het bedrijf verzamelde gegevens van miljoenen Facebookgebruikers zonder toestemming. Die gegevens werden gebruikt om hun stemgedrag te beïnvloeden. Het bedrijf had ook banden met Steve Bannon, de voormalige adviseur van president Trump. Het gaat om de grootste schending tot nu toe.

Christopher Wylie, een data-analist, klapt nu uit de biecht in de krant The Guardian. Toen hij in 2014 nog bij Cambridge Analytica werkte, verzamelde hij in enkele maanden tijd de Facebook-profielen en de persoonlijke gegevens van zo’n vijftig tot zestig miljoen Amerikanen. Hij vroeg daarvoor geen toestemming. “We creëerden inhoud op het internet die gericht was op die mensen”, vertelt Wylie. “Ze klikten erop, zodat we hun mening konden bijsturen.”

Het gaat om het grootste Facebook-lek ooit. Facebook zelf was al enige tijd op de hoogte, maar heeft niet gereageerd. Nu heeft Facebook de samenwerking met Cambridge Analytica wel opgeschort.

Steve Bannon

Cambridge Analytica werd in 2014 geleid door Steve Bannon, die later strateeg en de belangrijkste raadgever van president Trump zou worden. Voor Bannon was die informatie goud waard om de publieke opinie te beïnvloeden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.