Facebook past regels aan rond livestream

Twee maanden nadat een livestream van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch te zien was op Facebook, kondigt het onlinenetwerk nieuwe restricties voor Facebook Live aan. Gebruikers die zich niet aan de regels houden, zullen voor "een lange tijd" geen livevideo's meer kunnen posten.

De aankondiging van het netwerk komt er aan het begin van een "Christchuch-top" in Parijs, waar een aantal politici zal bespreken hoe ze terreur online kunnen stoppen. Gebruikers kunnen bestraft worden als ze bijvoorbeeld een link naar een bericht van een terreurgroep doorsturen. Dan zou de gebruiker dertig dagen van het liveplatform geblokkeerd kunnen worden. Als verdere actie nodig is, zullen ze onder andere ook geen berichten meer op Facebook kunnen plaatsen.

Daarnaast wil Facebook samen met wetenschappers een onderzoeksproject starten om de beeldherkenning bij video-opnames te verbeteren. Sommige algoritmen van Facebook slaagden er niet in om kopieën van de Christchurch-video te vinden, die wat gewijzigd waren.

et blijft onduidelijk hoelang de video van de aanslagen in Christchurch beschikbaar was totdat Facebook ingreep en hem verwijderde. Volgens het sociale netwerk zou dat sneller gebeurd zijn als iemand tijdens de livestream een melding had gemaakt.

In totaal is de originele video zo'n 4.000 keer bekeken - inclusief de 200 kijkers van de livestream - voordat hij verwijderd is van Facebook. Verschillende gebruikers hadden ondertussen al kopieën naar andere diensten geüpload.

In de eerste 24 uur verwijderde Facebook meer dan 1,5 miljoen video's van de aanval voordat ze werden geüpload. Ongeveer 300.000 kopieën werden verwijderd nadat ze gepost waren.