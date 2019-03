In de hele wereld liggen de socialenetwerksites Facebook en Instagram plat.

Duizenden gebruikers melden dat ze geen berichten meer kunnen plaatsen en hun feed niet meer kunnen verversen. Ook bij Whatsapp zijn er problemen, bij sommige mensen lukt het niet om foto's door te sturen.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. We hebben Facebook gecontacteerd maar het bedrijf geeft voorlopig geen commentaar.