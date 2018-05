Extreme veiligheid in Windsor

Prins Harry en zijn aanstaande Meghan Markle willen morgen een huwelijk met en tussen de mensen, om die reden maken ze maken ze ook een tocht met een koets door Windsor. Om dat veilig te laten verlopen, zijn de veiligheidsdiensten al dagen in de weer.

De koets zal door de smalle straten van Windsor rijden, waar fans nu al in grote drommen langs de kant van de weg staan. Tussen het publiek staan 3000 politieagenten herkenbaar en onherkenbaar, de veiligheidsdiensten willen niets aan het toeval over laten.

Daarnaast zullen twee politiehelikopters alles de hele tijd vanuit de lucht in de gaten houden. Verder zullen camerabeelden constant vanuit een controlecentrum bekeken worden.

Riooldeksels en huiscontroles

Alle riooldeksels in de stoep werden de afgelopen dagen verzegeld, veiligheidsdiensten hebben zelfs in de riolen gecontroleerd op explosieven. De politie heeft ook alle huizen in de buurt nagekeken om te checken of die leegstaand of bewoond zijn tijdens het evenement.

Vanavond om 10 uur zet de politie alle toegangswegen naar Windsor af met zware betonblokken. De kost van de hele beveiligingsoperatie is geschat op 27 miljoen euro.