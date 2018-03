Extra geld voor zoektocht naar Maddie

De politiediensten die de verdwijning van Madeleine McCann onderzoeken, hebben van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken extra middelen gekregen. Volgens een woordvoerder is het ministerie "toegewijd" als het om het onderzoek naar het meisje gaat.

Madeleine, Maddie, McCann verdween op 3 mei 2007 op driejarige leeftijd toen ze met haar ouders op vakantie was in Portugal. Scotland Yard onderzoekt de zaak sinds 2011. Het Portugese gerecht sloot zijn onderzoek in 2008 af, om het in oktober 2013 weer te openen nadat het nieuwe aanwijzingen had gevonden.

In totaal werd in het Britse onderzoek al meer dan 11 miljoen pond (12,5 miljoen euro) gepompt, aldus BBC. Elke zes maanden moet goedkeuring gegeven worden voor nieuwe middelen. In oktober 2017 werd nog 154.000 pond (175.000 euro) overgemaakt. Volgens de Britse media zou het bedrag voor de komende zes maanden in dezelfde lijn liggen.