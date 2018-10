Explosieven opgestuurd naar Clintons en Obama's

In de VS zijn vandaag bompakketten onderschept die gericht waren aan voormalig Buitenlandminister Hillary Clinton en ex-president Barack Obama. Dat berichten verschillende Amerikaanse media. Het gebouw van CNN in New York werd geëvacueerd door een verdacht pakket.

De pakketten zouden met de post verstuurd zijn. Een medewerker die de brieven van de Clintons onderzoekt, zou het explosief hebben aangetroffen. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft later ook een explosief dat gericht was aan de voormalige president Obama, onderschept.

Soros

Enkele dagen geleden werd al een bompakket onderschept dat gericht was aan de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros. Hij staat bekend als een tegenstander van Donald Trump. Het is niet duidelijk of de explosieven iets met elkaar te maken hebben, maar het zou wel om soortgelijke explosieven gaan.

Omstreeks 16.20 uur werd ook de redactie van CNN ontruimd na de vondst van een verdacht pakket.

Bruikbaar

Volgens een functionaris waren de tuigen rudimentair maar bruikbaar.

"De pakketten werden bij screeningprocedures van de post onmiddellijk als mogelijk explosief geïdentificeerd en werden op gepaste wijze behandeld", aldus een mededeling van de Secret Service. "De beschermde personen hebben de pakketten niet ontvangen en hebben nooit het risico gelopen om ze te ontvangen."