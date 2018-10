Explosieven opgestuurd naar Clintons en Obama's: "terreurdaad"

In de VS zijn vandaag verschillende bompakketten onderschept die gericht waren aan toppolitici. Onder hen voormalig Buitenlandminister Hillary Clinton en ex-president Barack Obama. Ook het gebouw van CNN in New York werd geëvacueerd door een verdacht pakket. De burgemeester van New York Bill de Blasio spreekt over "een terreurdaad."

"De daad heeft als doel het ondermijnen van de vrije pers en het aanvallen van de leiders van dit land", ging De Blasio verder. Toch onderstreept hij dat er geen imminente dreiging voor de veiligheid meer is. Ook het Witte Huis heeft de daad streng veroordeeld.

Post

De pakketten zouden met de post verstuurd zijn. Een medewerker die de brieven van de Clintons onderzoekt, zou het explosief hebben aangetroffen. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft later ook een explosief dat gericht was aan de voormalige president Obama, onderschept.

Clinton reageert Hillary Clinton heeft zopas gereageerd. Ze stelde iedereen gerust: zij en haar man zijn niet in gevaar geweest. Ook bedankte ze de geheime diensten: “We zijn elke dag dankbaar voor hun diensten en hun toewijding."

Soros

Enkele dagen geleden werd al een bompakket onderschept dat gericht was aan de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros. Hij staat bekend als een tegenstander van Donald Trump. Het is niet duidelijk of de explosieven iets met elkaar te maken hebben, maar het zou wel om soortgelijke explosieven gaan.

Omstreeks 16.20 uur werd ook de redactie van CNN ontruimd na de vondst van een verdacht pakket.

Bruikbaar

Volgens een functionaris waren de tuigen rudimentair maar bruikbaar. Op internet circuleren ook al foto's van de bommen, het zou allemaal om pijpbommen gaan.

"De pakketten werden bij screeningprocedures van de post onmiddellijk als mogelijk explosief geïdentificeerd en werden op gepaste wijze behandeld", aldus een mededeling van de Secret Service. "De beschermde personen hebben de pakketten niet ontvangen en hebben nooit het risico gelopen om ze te ontvangen."

Nog later op de avond werden verdachte pakketten onderschept die gericht waren aan de Democratische politici Maxine Waters, Debbie Schultz en gouverneur Andrew Cuomo. Opvallend is wel dat alle doelwitten Democratische politici zijn. Soros en CNN spraken zich in het verleden al vaker uit tegen president Donald Trump, een Republikein.

