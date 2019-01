Explosies op universiteit in Lyon: drie gasflessen ontploft

Op het dak van een universiteitsgebouw in Lyon, Frankrijk, hebben vanochtend meerdere explosies plaatsgevonden. University Lyon 1 liet via Twitter weten dat de situatie onder controle is. Eén persoon is volgens de Franse nieuwssite BFMTV lichtgewond geraakt.

Volgens informatie van BFMTV brak het vuur uit op het dakterras van de campus. De explosie zou zijn ontstaan bij renovatiewerkzaamheden waar drie gasflessen zouden zijn ontploft.

Alle aanwezigen zijn geëvacueerd en de universiteit raadt aan om honderd meter van het brandende gebouw weg te blijven. Volgens de universiteit zullen de bluswerkzaamheden de hele dag duren.

Op sociale media worden filmpjes en foto’s verspreid van de explosies en de brand. Donkere rook is boven het gebouw te zien. In het gebouw is onder meer die biologiefaculteit gevestigd. Volgens de universiteit zijn er geen problemen met chemicaliën geweest.