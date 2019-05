In Egypte is een bus met toeristen getroffen door een vermoedelijke bomaanslag nabij het Grand Egyptian Museum, bij de piramides in Gizeh, net buiten Caïro. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten en hulpverlening zijn er minstens zeventien gewonden gevallen.

In de bus zaten zo’n 25 Zuid-Afrikaanse toeristen. De meeste gewonden werden geraakt door glasscherven.