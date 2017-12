Ex-voetballer wordt president Liberia

De gewezen stervoetballer George Weah heeft dinsdag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Liberia een ruime overwinning geboekt. Dat blijkt uit de zo goed als volledige resultaten, zo meldt de nationale kiescommissie (NEC).

De 51-jarige Weah heeft voorlopig 61,5 procent van de stemmen binnengehaald. Zijn concurrent, de 73-jarige vicepresident Joseph Boakai, moet zich tevreden stellen met de resterende 38,5 procent. Omdat al 98,1 procent van de stemmen geteld is, kan de kloof tussen de twee kandidaten niet meer overbrugd worden.

Stervoetballer

George Weah, in 1995 winnaar van de Gouden Bal, zal op 22 januari huidig president Ellen Johnson Sirleaf opvolgen. Het West-Afrikaanse land krijgt daarmee zijn eerste democratische machtsoverdracht in meer dan zeventig jaar.

De overwinning komt in elk geval niet als een verrassing. Weah had op 10 oktober ook al de meeste stemmen gehaald in de eerste ronde. Hij had toen 39 procent van de bevolking achter zich gekregen, Boakai 29 procent.

De tweede ronde moest normaal gezien op 7 november plaatsvinden, maar die werd uitgesteld omdat oppositiekandidaat Charles Brumskine - die op de derde plaats was geëindigd - een klacht indiende wegens massale fraude.

Vicepresident Boakai sprak ook zijn steun uit voor die klacht. Omdat een onderzoek naar de mogelijke verkiezingsfraude geen bewijzen aan het licht bracht, konden de verkiezingen dan toch plaatsvinden op 26 december.