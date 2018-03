Ex-spion vergiftigd met een zenuwgas

De voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter werden naar alle waarschijnlijkheid vergiftigd met een zenuwgas. Dat heeft het hoofd van de Britse terreurbestrijding, Mark Rowley, in Londen bekendgemaakt. Om welke substantie het exact gaat, wou Rowley niet zeggen.

Sergei Skripal en zijn 33-jarige dochter Yulia werden zondagnamiddag bewusteloos aangetroffen op een bank in een winkelcentrum in het Engelse Salisbury. Ze werden daarna in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze nog steeds vechten voor hun leven.

Al snel was duidelijk dat de twee vergiftigd waren. De politie gaf vandaag meer uitleg over de aard van de stof waarmee de voormalige Russische spion en zijn dochter wellicht in contact kwamen. Het zou gaan om zenuwgas. Over de exacte stof wilde de politie verder geen informatie kwijt.

Ook de politieagent die als eerste op de plaats van het delict was, werd in “een ernstige toestand” naar het ziekenhuis overgebracht.

Voormalige spion

Sergej Skripal is een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.

