Ex-spion: ook NAVO neemt maatregelen

De NAVO heeft de accreditatie ingetrokken van zeven diplomaten bij de Russische vertegenwoordiging bij de NAVO. De accreditatieaanvraag van drie anderen wordt geweigerd. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, aangekondigd.

De Noord-Atlantische Raad verlaagde ook het maximale aantal diplomaten van de Russische missie bij de NAVO met tien, tot twintig personen. De maatregelen zijn een reactie op de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. Londen houdt Moskou daarvoor verantwoordelijk.

Duidelijke boodschap

Volgens de secretaris-generaal stuurt de beslissing van de verdragsorganisatie "een duidelijke boodschap" naar Rusland. "Er zijn kosten en gevolgen voor het onaanvaardbare en gevaarlijke gedragspatroon", aldus Stoltenberg. De beslissing "volgt op het gebrek aan een constructief antwoord van Rusland op wat in Salisbury is gebeurd".

Stoltenberg beklemtoonde dat de NAVO het beleid tegenover Rusland weliswaar niet verandert. "We blijven inzetten op onze tweeledige aanpak met een sterke defensie en dialoog", aldus Stoltenberg.

