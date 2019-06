De vroegere Egyptische president Mohamed Morsi is overleden, zo hebben Egyptische staatsmedia maandag gemeld.

Morsi was na dictator de eerste verkozen president van Egypte, maar werd in 2013 uit zijn ambt gezet. Volgens de Egyptische staatstelevisie, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC, overleed hij in een gerechtszaal.