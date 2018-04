Ex-president Lula geeft zich aan

De wegens corruptie veroordeelde Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich gisteren aangeven bij de federale politie. Dat meldt de televisiezender Globo. De 72-jarige gewezen vakbondsleider werd met een politiekonvooi weggebracht naar het politiekantoor in Sao Paolo. Daarna zal hij worden overgevlogen naar het meer zuidwestelijk gelegen Curitiba, waar hij zijn gevangenisstraf zal uitzitten.

Nadat een verzoek van Lula - veroordeeld tot 12 jaar en 1 maand cel - om tot het eind van de beroepsprocedure op vrije voeten te mogen blijven, werd afgewezen door het Hooggerechtshof, beval de rechter donderdag zijn aanhouding. Lula verbleef op het hoofdkwartier van de metaalvakbond bij Sao Paulo, en weigerde zich aan te melden. Hij wilde zaterdag nog een herdenkingsdienst voor zijn vorig jaar overleden echtgenote bijwonen.

Poging tot aangifte

Een eerste poging om zich daarna aan te geven bij de federale politie, om iets voor 17 uur lokale tijd, werd door sympathisanten verhinderd. Die blokkeerden de uitgangen van het vakbondsgebouw. Bijna 26 uur na het verstrijken van de deadline, slaagde de oud-president er uiteindelijk in om het hoofdkwartier in een politiewagen te verlaten.

Corruptieschandaal

Lula - Braziliaans president tussen 2003 en 2011 - is verwikkeld in het corruptieschandaal rond het staatsoliebedrijf Petrobras. Hij werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in Curitiba omdat hij van het bouwconcern OAS een appartement in de kuststad Guarujá ter waarde van 3,7 miljoen real (ongeveer 1 miljoen euro) had gekregen. Als wederdienst zou hij ervoor gezorgd hebben dat Petrobras enkele contracten afsloot met het bedrijf.

Presidentsverkiezingen

Door zijn opsluiting kan Lula hoogstwaarschijnlijk een kruis maken over de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar, waar hij van plan was om op te komen als kopstuk van de Arbeiderspartij (PT). Momenteel leidt hij met een grote voorsprong in de peilingen.