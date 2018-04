Ex-FBI-baas: "Trump ongeschikt als president"

Gewezen FBI-baas James Comey heeft in een interview scherp uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump en hem moreel ongeschikt voor het presidentschap genoemd. Een persoon die vrouwen als een stuk vlees behandelt, constant liegt en erop staat dat het Amerikaanse volk hem gelooft, is moreel ongeschikt voor het ambt, zei Comey gisterenavond in een tv-interview op de zender ABC News.

Trump ontsloeg Comey in mei 2017. Later bracht Comey zijn ontslag in verband met het Rusland-onderzoek van de FBI.

Comey zei dat hij niet gelooft in de speculatie dat Trump geestelijk ongeschikt is of beginnende dementie heeft. "Hij lijkt me een persoon met een bovengemiddelde intelligentie, die gesprekken volgt en weet wat er gaande is", zei Comey. "Ik geloof niet dat hij medisch niet in staat is president te zijn. Ik denk dat hij daar moreel niet toe in staat is."

Boek

De voorbije dagen regende het al beledigingen heen en weer tussen Trump en Comey. De president van de VS ergert zich erg aan de gewezen FBI-baas. Comey rekent in een nieuw boek meedogenloos af met de president. Het boek met de titel 'A higher loyalty: truth, lies and leadership' verschijnt morgen, maar er lekten al passages van uit.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 april 2018

Een gevolg van Comey's ontslag is de aanstelling van speciaal aanklager Robert Mueller. Die onderzoekt nu beschuldigingen van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, en daarbij ook of het Trump-kamp betrokken is.

