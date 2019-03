Ex-campagneleider Trump veroordeeld tot bijna 2 jaar cel

Paul Manafort, de voormalige campagneleider van president Donald Trump, is veroordeeld tot een celstraf van 47 maanden voor financiële misdaden. Dat berichten Amerikaanse media. De federale rechter in Alexandria, in de Amerikaanse deelstaat Virginia, bleef daarmee ruim onder de vordering van de speciale aanklager, die een celstraf tot 24 jaar had gevraagd. In een antwoord op die eis noemde de rechter de officiële richtlijnen voor een celstraf van 19 à 24 jaar "overdreven".

De 69-jarige Manafort, die in een rolstoel en gekleed in een groene gevangenisoverall voor de rechter verscheen, werd in augustus 2018 door de rechtbank in Virginia veroordeeld voor belastingontduiking en andere financiële misdrijven die hij pleegde vóór hij bij het team van Trump aan de slag ging. In een ander proces in Washington aanvaardde de voormalige lobbyist in september om schuldig te pleiten aan twee aanklachten van samenzwering en manipulatie van getuigen, in ruil voor een lichtere straf van maximaal 10 jaar cel.

Het gerecht stelde intussen echter dat Manafort tegen de FBI en speciaal aanklager Robert Mueller, die belast is met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen, had gelogen. Hij zou onder meer hebben gelogen over zijn contacten met de Konstantin Kilimnik, lange tijd een van zijn medewerkers die ook banden zou hebben met de Russische inlichtingendiensten, en betalingen aan een advocatenkantoor.

Manafort zelf ontkende bewust te hebben gelogen, maar volgens de rechter waren er genoeg bewijzen. Mueller vroeg daarom recent in een memorandum om een voorbeeldstraf voor Manafort, die hij beschuldigde van "herhaaldelijke en weloverwogen misdrijven".

Door bewust meerdere valse verklaringen af te leggen schond hij zijn overeenkomst met justitie voor strafvermindering, klonk het. De strafmaat in het proces in Washington wordt volgende week verwacht. Manafort riskeert een maximumstraf van 10 jaar en de rechter in die zaak liet al weten bij haar uitspraak rekening te zullen houden met de valse verklaringen.