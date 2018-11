Ex-advocaat Trump pleit schuldig aan liegen

Michael Cohen, een vroegere persoonlijke advocaat en ‘fixer’ van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft voor een rechtbank schuldig gepleit aan liegen tegenover het Congres, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Eerder op de dag meldde ABC News dat Cohen een voorlopige deal met speciaal aanklager Robert Mueller in de Rusland-affaire heeft bereikt. Cohen en Mueller zouden zeventig uur met elkaar hebben gepraat.

Voor een federale rechtbank in New York, waar hij volgens de conservatieve nieuwszender Fox verrassend verscheen, pleitte hij vervolgens schuldig aan valse verklaringen tegenover de Senaatscommissie voor de Inlichtingendiensten toen die hem vorig jaar achter gesloten deuren ondervroeg over zijn contacten met de Russen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016.

Volgens NBC News, nieuwszender CNN en Fox News ging het hierbij om een project om een Trump-toren in Moskou te bouwen. Tegenover het Congres gaf hij een verkeerd beeld van de aard en de reikwijdte van zijn betrokkenheid, aldus NBC op gezag van een "bron met kennis van de materie".

Vroeger één van de meest loyale en hevige verdedigers van Trump, zou Cohen nu hebben beloofd "gezin en het land" te laten primeren door samen te werken met het team van Mueller, aldus ABC. Dat team onderzoekt of het campagneteam van Trump met Moskou heeft samengewerkt en of er Russische inmenging in de stembusgang is geweest.

Did you ever see an investigation more in search of a crime? At the same time Mueller and the Angry Democrats aren’t even looking at the atrocious, and perhaps subversive, crimes that were committed by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. A total disgrace!