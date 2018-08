Ex-advocaat beschuldigt Trump: “Betaalde in zijn opdracht zwijggeld aan pornoactrice"

Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft voor de rechtbank in New York schuldig gepleit voor de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels tijdens de presidentscampagne van 2016. Maar hij deed dat “in opdracht van de kandidaat voor het federale ambt”, met name Donald Trump. “De hoofdbedoeling was de beïnvloeding van de verkiezingen”, verklaarde Cohen onder ede.

Cohen legde om 22 uur vanavond Belgische tijd een verklaring af voor de rechter. Dat heeft een woordvoerder van het Openbare Ministerie bevestigd. Cohen heeft zich eerder vandaag aangegeven bij de FBI in New York. De ex-advocaat van de Amerikaanse president is akkoord gegaan om schuld te bekennen.

Deal

Een dergelijke ‘plea deal’ is een overeenkomst met het Openbaar Ministerie, waarbij de verdachte meestal een mildere straf krijgt in ruil voor een schuldbekentenis en mogelijk ook een samenwerking met de openbare aanklager.Er was een onderzoek naar hem ingesteld wegens onder meer inbreuken op financiering van de verkiezingscampagne van Donald Trump, bankfraude en belastingontduiking voor miljoenenbedragen bij zijn taxibedrijf.

Cohen pleitte schuldig op alle acht tenlasteleggingen, waaronder ook die rond de campagnefinanciering. Hij riskeert maximaal 65 jaar cel, maar zou door de deal maximaal vijf jaar en drie maanden naar de gevangenis moeten. De rechtbank doet uitspraak op 12 december, Cohen mocht de rechtbank na zijn verklaring verlaten na het betalen van een borg van 500.000 dollar.

Zwijggeld aan porno-actrice

Cohen kwam vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Dat ‘zwijggeld’ is mogelijk in strijd met de wetgeving over verkiezingscampagnes. De betaling van het zwijggeld gebeurde op 27 oktober 2016, amper enkele dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De zaak raakte in een stroomversnelling toen de FBI op advies van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar mogelijk Russische bemoeienis met de verkiezingsstrijd om het Witte Huis, een inval deed in het kantoor van Cohen, zijn huis en permanente hotelkamer. De federale politie nam er een aantal bewijsstukken in beslag, waaronder e-mails en documenten over een reeks van onderwerpen.

Jarenlang advocaat

Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale ‘regelaar’, voor vastgoedzaken in Moskou tot het ophalen van sponsorgeld voor de campagne.

Manafort schuldig aan fraude

In een andere fraudezaak is vanavond ook Paul Manafort, oud-campagnechef van Trump schuldig bevonden. Een jury van een federale rechtbank in de staat Virginia heeft Manafort schuldig bevonden aan fraude. De twaalf juryleden werden het na vier dagen beraadslagen eens over acht van de in totaal achttien aanklachten die waren ingediend tegen Manafort wegens belastingontduiking en bankfraude.