Evacuatie kinderen in Thaise grot gestart

De evacuatie van de twaalf voetballertjes en hun trainer die al ruim twee weken geblokkeerd zitten in een grot in het noorden van Thailand, is deze ochtend rond 5 uur Belgische tijd gestart. “De kinderen zullen één per één naar buiten worden gebracht”, zegt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer vanuit Thailand.

"Op een persconferentie, op een kilometer van de grotten, is zonet bevestigd dat ze met de duikactie zullen starten. De kinderen zullen al duikend uit de grot worden gehaald. Dat wil zeggen met twee begeleiders en één kind per keer", zegt Herteleer.

"Kinderen zijn er klaar voor"

Gisteren werd de reddingsoperatie nog even 'on hold' gezet omdat de kinderen niet sterk genoeg zouden zijn, maar een Australische dokter onderzocht de kinderen gisterenavond en besliste dat ze gezond genoeg waren voor de reddingspoging. “Wat gisteren niet zo was, is nu wel het geval: de kinderen zijn er klaar voor. En ook de ouders hebben hun toestemming gegeven."

De reddingswerkers verwachten dat ten vroegste om 16 uur Belgische tijd het eerste kind uit de grot zal komen. Maar de hele operatie zal veel langer duren. Afhankelijk van het weer kan dit nog drie tot vier dagen in beslag nemen.

Tunnel

De afgelopen dagen werd er naar verschillende opties gekeken. Zo werd er ook een tunnel gegraven tot aan de grot. "Dat is een optie, maar volgens de reddingswerkers is duiken veiliger en dus wordt dat eerst geprobeerd", zegt Herteleer nog.

De voetballers, die tussen elf en zestien jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni na een voetbaltraining naar de grot Tham Luang te gaan. Ze raakten er ingesloten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden duikers er maandagavond in om de groep voor het eerst te bereiken.

