Eurostarverkeer tijdlang stil door "Brexitbetoger"

Eurostar heeft alle treinen van en naar het Londense station St. Pancras opgeschort tot 10.45 uur Belgische tijd. Dat meldt de maatschappij op Twitter. Er bevond zich een persoon op het dak van het station, maar die is intussen opgepakt.

Volgens de Britse transportpolitie gaat het om een 44-jarige man. Verschillende Britse media melden dat het om een brexitbetoger gaat die eerst op de sporen was geraakt en later op het dak van Londen St. Pancras is geklommen. Eurostar schortte daarop alle treinverkeer op. In totaal konden elf treinen van en naar St. Pancras niet uitrijden.

De man is intussen opgepakt, meldt Eurostar op twitter. Het treinverkeer zal "snel kunnen hernemen", klinkt het, al verwacht de maatschappij wel nog zeker tot zaterdagmiddag affschaffingen en ernstige vertragingen. Eurostar raadt alle reizigers die zaterdagochtend zouden vertrekken aan hun treinrit te annuleren. Wie een ticket heeft, kan dat gratis omruilen via https://www.eurostar.com/uk-en/disruption_hub.