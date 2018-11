Europese leiders keuren brexit-akkoord goed

De 27 Europese leiders hebben het echtscheidingsakkoord en de verklaring over de toekomstige relaties met Groot-Brittannië goedgekeurd. Dat meldt Europees president Donald Tusk. De uitslag is geen grote verrasing, want eerder vandaag riep Tusk de Europese leiders al op om de brexit-deal goed te keuren.

Nu de tekst is goedgekeurd door de leiders van de Europese Unie, moet het akkoord nog langs het Europees parlement en het Brits parlement. Vooral in het Britse parlement belooft het nog spannend te worden. Zowel de oppositiepartijen als een deel van de conservatieve achterban van May kant zich tegen de deal.

Dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat de Britse premier May zich vanmorgen nog in een brief tot het Britse volk richtte. Daarin riep ze alle Britten op om het akkoord te steunen.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 november 2018

Lees ook: May wendt zich in brexit-brief tot Britse volk