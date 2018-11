Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt Rusland

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft Rusland veroordeeld voor de herhaalde arrestaties van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens het Hof hadden die arrestaties als doel "het politieke pluralisme" in Rusland te "verstikken".

De 42-jarige Navalny is de belangrijkste figuur van de Russische oppositie geworden sinds indrukwekkende demonstraties in 2011 en 2012. Verschillende betogingen vonden plaats op zijn oproep en zijn anti-corruptieretoriek vindt een bijzondere weerklank bij de jonge mensen die hem volgen op internet. Hij geldt als hevig criticus van president Vladimir Poetin.

Anti-Kremlin-demonstraties

Navalny was zelf aanwezig in Straatsburg. Vorige maand nog werd hij vrijgelaten nadat hij ongeveer anderhalve maand had doorgebracht in de cel wegens twee opeenvolgende veroordelingen voor het organiseren van anti-Kremlin-demonstraties.

Verzoekschriften

Het EHRM moest zich vandaag uitspreken over vijf verzoekschriften die Navalny tussen 2012 en 2014 indiende. Hij vroeg de Europese rechters om de "politieke beweegredenen" van zijn herhaalde arrestaties te erkennen.

Paspoort

Tussen 2013 en 2017 kon Navalny niet naar het buitenland reizen omdat de Russische autoriteiten weigerden hem een paspoort te verstrekken, vanwege de op dat moment lopende juridische procedures tegen hem. Hij kreeg uiteindelijk een paspoort en mocht in mei 2017 Rusland verlaten om zijn oog te laten behandelen in Spanje, nadat dat verbrand raakte tijdens een aanval in Moskou.

Russische presidentsverkiezingen

Navalny kon zich geen kandidaat stellen voor de Russische presidentsverkiezingen afgelopen maart, vanwege een veroordeling die hij politiek gemotiveerd noemt. Tegen de uitspraak van het Hof kan geen beroep aangetekend worden.