Europa plant asielcentra in Afrika

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, wil de illegale migratie uit Afrika terugdringen met asielcentra in het noorden van het continent. De Europese leiders zoeken een akkoord met de Noord-Afrikaanse landen, ze willen met het systeem economische migranten van vluchtelingen scheiden. Dat schrijft De Standaard.

Tusk verwacht dat de EU-leiders volgende week tijdens een top in Brussel mogelijke maatregelen daarvoor bespreken. In de ontwerpconclusies van de top staat alvast dat migranten die in zee gevonden worden naar ‘regionale ontschepingsplatforms’ zullen worden gebracht. Bijgevolg kan een onderscheid gemaakt worden tussen economische migranten en mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Volgens Tusk zou de voorgestelde maatregel betekenen dat minder mensen de overtocht op zee starten. “De economische vluchtelingen moeten zo snel mogelijk naar hun land van oorsprong teruggebracht worden. Migranten die wel kansmaken op erkenning als vluchteling, zouden via een luchtbrug hervestigd worden in de EU”, aldus Tusk. Het systeem is hetzelfde als dat dat in de jaren zeventig in Zuid-Oost-Azië werd gebruikt met Viëtnamese bootvluchtelingen.

Afrika akkoord?

Wat de Noord-Afrikaanse landen zelf vinden van de mogelijke hervormingen, is nog niet duidelijk. Er bestaat namelijk een risico dat het systeem meer mensen zou aantrekken. De vraag is dan of het houdbaar blijft, als de herkomstlanden niet meewerken en er duizenden migranten in de centra zitten.

Concepten uitwerken

De conceptteksten moeten nog verder uitgewerkt worden. In welke Noord-Afrikaanse landen de centra zouden liggen, is bijvoorbeeld nog onduidelijk. Wel blijkt uit de teksten dat de centra financiële steun zouden krijgen in ruil voor het gebruik van hun grondgebied.

Standpunt van België wordt besproken

België bestudeert het voorstel nog. Maar voor N-VA-voorzitter Bart De Wever is het duidelijk dat België Tusk moet steunen. “Wat zijn die regionale platforms anders dan pushbacks die niet zo genoemd mogen worden? Dit is een totale ommekeer”, zei hij.

Deze voormiddag werd in de Kamer duidelijk dat de regering het standpunt van Tusk zal bespreken. De premier zal later met een eenduidig antwoord op het voorstel komen.