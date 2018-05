Europa-park nu al opnieuw open na brand

Het Duitse Europa-Park opent vandaag om 9 uur alweer de deuren. Dat heeft het attractiepark, waar gisterenavond een grote brand was uitgebroken, zelf getweet. De brandweer kreeg de vlammen pas laat onder controle. In totaal waren er rond 500 manschappen van de brandweer, politie en civiele bescherming op de been.

Het vuur was volgens het pretpark ontstaan in een magazijn en sloeg daarna over op de attractie "Piraten van Batavia". Op het ogenblik van de brand waren er 25.000 bezoekers, maar er vielen geen gewonden. Drie brandweermannen liepen wel een rookvergiftiging op tijdens de bluswerken. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet bekend.

Europa-Park bevindt zich in de Duitse gemeente Rust (Baden-Württemberg), vlak bij de Franse grens. Jaarlijks trekt het park, dat 95 hectare groot is en meer dan 100 attracties telt, ongeveer 5,6 miljoen bezoekers.

