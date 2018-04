Eurocontrol waarschuwt voor aanval op Syrië

De Europese luchtverkeersleiding, Eurocontrol, waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Aanleiding is een mogelijke luchtaanval op Syrië in de komende 72 uur.

Eurocontrol heeft verklaard dat er binnen die periode raketten gebruikt kunnen worden en dat het mogelijk is dat radionavigatieapparatuur wordt verstoord.

De VS en andere westerse mogendheden overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. “Bij de planning van vluchten in het oostelijke Middellandse Zee/Nicosia moet rekening worden gehouden met die situatie”, zegt Eurocontrol.

VN-Veiligheidsraad

In de VN-Veiligheidsraad stonden de Russen en Amerikanen deze nacht lijnrecht tegenover elkaar. De raad is het niet eens geworden over een onderzoek om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in Syrië en welk team van specialisten dat dat moet onderzoeken.

Zowel de Amerikanen als de Russen deden voorstellen voor onderzoeken naar de luchtaanvallen in Syrië. Rusland sprak zijn veto uit over het Amerikaanse voorstel om te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen. “Deze resolutie is wel het minste wat de raad kan doen als reactie op de aanval’, zei de Amerikaanse vertegenwoordigster Nikki Haley, met een verwijzing de gifgasaanval in Douma.