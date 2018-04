EU wil meer controle op slimme robots

De Europese lidstaten willen een duidelijke strategie afspreken over hoe om te gaan met slimme robots. Dat kwamen ze overeen op de ‘Digital Day’ in Brussel. Ze hadden het er vooral over gezondheidstoepassingen en artificiële intelligentie, zoals bij zelfrijdende auto’s.

Kunstmatige intelligentie biedt veel voordelen, maar brengt ook gevaren met zich mee. De EU wil daarom voorkomen dat ze wordt ingezet voor de verkeerde doeleinden of dat persoonlijke gegevens zomaar gedeeld kunnen worden.

De lidstaten gaan daarom een gezamenlijk antwoord formuleren op de sociale, juridische en ethische vragen. Dat kondigde eurocommissaris voor Digitale Economie Mariya Gabriel aan. Tegen eind april komt de Europese Commissie met een strategie, met daarin onder meer duidelijke regels over wie verantwoordelijk is voor de slimme toepassingen, en wie dus op het matje wordt geroepen als er iets misgaat.

“In de race blijven”

"We zijn het er over eens dat we onze krachten moeten bundelen en dat er een Europees netwerk nodig is om leiderschap te tonen in het domein van artificiële intelligentie", zei Gabriel. "Het doel is om een klimaat van vertrouwen te creëren, en ook het grote publiek met kunstmatige intelligentie vertrouwd te maken."

De Europese Unie moet ook "in de race blijven" als het gaat om het onderzoek naar en de ontwikkeling van robots en software, staat in de verklaring die de aanwezige ministers ondertekenden. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Andrus Ansip noemde de samenwerking uitstekend nieuws. "Een strategie rond artificiële intelligentie in Europa moet grensoverschrijdend zijn om succesvol te zijn."

Digital Day

De Europese Unie organiseerde vandaag een tweede Digital Day, na die in Rome vorig jaar. Daar hadden de lidstaten het vooral over zogenaamde supercomputers en slimme mobiliteit. In Brussel gaat het onder meer over digitale gezondheidstoepassingen, blockchain-technologie en artificiële intelligentie.