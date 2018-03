EU verwacht geen importtaks staal

De Europese Unie verwacht dat ze van de VS geen importheffingen op staal en aluminium zal moeten betalen. Dat heeft eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström vandaag gezegd vlak voor de aanvang van de Europese top in Brussel. De Amerikaanse president Donald Trump maakt vanmiddag waarschijnlijk zijn lijst met uitzondering bekend. Ze verwacht dat de EU die lijst haalt, maar zeker is ze niet.

Vanaf morgen wil Washington heffingen van 25 procent hanteren op ingevoerd staal en tien procent op ingevoerd aluminium. Een vrijstelling is er vooralsnog enkel voor de buurlanden Mexico en Canada en voor Australië.

“Wederzijds aanvaardbare oplossing”

Malmström trok dinsdag nog in allerijl naar Washington voor overleg met de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross en handelsgezant Robert Lightizer om de Amerikanen te overtuigen om de EU vrij te stellen van de geplande verhoging van importtarieven.

Gisteren kondigde ze aan dat de EU en de VS naar een “wederzijds aanvaardbare” oplossing zoeken.

Vanmiddag lijst met uitzonderingen

De eurocommissaris verwacht dat ze daarin geslaagd zouden zijn. Al is ze dat niet zeker. “Deze middag gaat Trump de mogelijke uitzonderingen aankondigen. Wij verwachten dat we op die lijst staan, maar zijn dat niet zeker. Op het einde van de rit beslist de president”, zei Malmström vlak voor het begin van de Europese top in Brussel.

Tegenmaatregelen

De Europese Unie heeft al gedreigd met een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie als Trump geen uitzondering toestaat.

Bovendien ligt er een Europese lijst klaar met Amerikaanse producten die zwaarder belast zullen worden, moest Trump zijn dreigement echt uitvoeren. Zo zou de Europese Unie van haar kant hogere heffingen kunnen invoeren op Amerikaanse producten als jeans, bourbon en motorfietsen van Harley Davidson.

Eenheid

Tijdens de Europese top van deze middag staan het Europese handelsbeleid en de handelsrelaties met de Verenigde Staten op het programma. Volgens Europese bronnen is het bewaren van de eenheid de hoofdbekommernis. Op die manier kan vermeden worden dat EU-landen Trump om een individuele vrijstellingen moeten vragen.

Trans-Atlantische banden versterken

Ook voorzitter Donald Tusk wees deze week in zijn officiële uitnodigingsbrief voor de top op het belang van goede trans-Atlantische relaties. “Ze zijn een hoeksteen van de veiligheid en welvaart van zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie”, aldus Tusk.

“Gezien het belang van deze relaties, moeten we de dialoog met de VS blijven aangaan om de trans-Atlantische economische banden te versterken, niet te verzwakken. Ondanks de seizoensgebonden schommelingen”, voegt de voorzitter van de Europese Raad toe.

