EU start procedure om stemrecht Hongarije af te nemen

Het Europees Parlement vindt dat de alarmbelprocedure moeten worden opgestart tegen het Hongarije van premier Viktor Orban. De parlementsleden keurden het bijzonder kritische rapport van de Nederlandse Judith Sargentini goed met een ruime meerderheid. 448 parlementsleden stemden voor, 197 tegen en 48 onthielden zich.

De stemming betekent dat het parlement van oordeel is dat in Hongarije de fundamentele rechten en vrijheden en de rechtstaat in het gedrang zijn. Het vraagt de Raad om de zaak naar zich toe te trekken. Orban kwam zich dinsdag in Straatsburg nog verdedigen tegen de kritiek van de Europese volksvertegenwoordigers, maar hij kon hen dus niet overtuigen.

In het Europees Parlement zijn de twaalf leden van Orbans partij Fidesz aangesloten bij de EVP-fractie. Daar maakte voorzitter Manfred Weber, die zich ook opwerpt als kandidaat-Commissievoorzitter, voor de stemming bekend dat ook hij voor de activering van het beruchte artikel 7 van het Europees verdrag zou stemmen. "Ik ben altijd voor het bouwen van bruggen geweest en dat blijft zo, maar gisteren zag ik bij de Hongaarse eerste minister niet de minste bereidheid om zijn Europese partners tegemoet te komen en onze bezorgdheden te beantwoorden", zei Weber.

De Duitse fractieleider benadrukt wel dat de dialoog met Hongarije opengehouden moet worden. Het opschorten van het Hongaarse stemrecht in de Europese ministerraden, waarin de alarmprocedure kan uitmonden, is nog niet voor meteen. Voor die ultieme noodgreep is bovendien unanimiteit onder de lidstaten nodig.

