EU-hof beslist: VK mag brexit nog op eigen houtje stopzetten

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat het Verenigd Koninkrijk unilateraal - zonder toestemming van andere lidstaten - artikel 50 mag terugroepen en brexit stopzetten. De beslissing komt er op vraag van Schotse parlementsleden, het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Britse premier Theresa May van het recht gebruik zal maken. "Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, kan straks alles terug op tafel liggen", legt professor Internationale politiek Hendrik Vos (UGent) uit.

De timing is opvallend, aangezien vandaag en morgen in het Britse parlement druk gedebatteerd wordt over de brexitdeal van May met de EU. Morgen zou daar een stemming over plaatsvinden.

Het arrest van het EU-hof zegt nu eigenlijk dat er geen juridische obstakels voor het VK om de brexit alsnog af te blazn.