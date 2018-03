EU en VS wijzen Russische diplomaten uit

De Verenigde Staten en veertien leden van de Europese Unie wijzen Russische diplomaten uit. Die beslissing komt er in de nasleep van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. België zet geen Russische diplomaten aan de deur, zegt Buitenlandse Zaken aan VTM NIEUWS. De Britse premier Theresa May besliste kort na de aanval al om 23 Russische diplomaten uit te wijzen.

Voor de Europese landen maakte Donald Tusk, voorzitter van de Europese raad, het nieuws bekend via Twitter. Hij zegt dat bijkomende maatregelen de komende weken "niet uitgesloten mogen worden".

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 maart 2018

Europese landen

Onder meer Duitsland wijst vier Russische diplomaten uit. Ook Nederland, Frankrijk, Italië, Polen en Tsjechië zetten Russische diplomaten het land uit. In totaal moeten meer dan dertig Russische diplomaten de Europese Unie verlaten.

Buitenlandse Zaken benadrukt dat België niet tot de veertien landen behoort. Er moeten dus geen Russische diplomaten uit ons land vertrekken. "Wij willen de communicatiekanalen openhouden", klinkt het.

Sinds de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders vorige week onderschrijven alle lidstaten de these van de Britse regering dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de gifaanval zit. Enkele dagen na de aanval veroordeelden de leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië samen al de vergiftiging van de ex-spion.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten wijzen zestig Russische diplomaten de deur en sluiten het Russische consulaat in Seattle. De Russische ambassadeur reageert dat de VS daarmee alles vernietigt wat overblijft van de Russische-Amerikaanse relaties. “De VS is bereid een betere relatie met Rusland op te bouwen, maar dat kan alleen als de Russische regering van houding verandert", zegt het Witte Huis.

Ook Canada besliste om vier diplomaten terug te sturen naar Rusland, "uit solidariteit met het Verenigd Koninkrijk". In Europa volgt ook Oekraïne de beslissing. Het buurland van Rusland wijst dertien diplomaten de deur.

Reactie Rusland

Rusland reageerde meteen op de beslissing van de Verenigde Staten. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zal Moskou “alle mogelijke maatregelen” nemen om de Russische diplomaten op tijd de VS uit te krijgen.

Toch liet het Kremlin ook verstaan dat Rusland zal reageren op de uitwijzingen van Russische diplomaten. "Het wederkerigheidsprincipe zal steeds van toepassing zijn", verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov. Op de massale uitwijzing van Russische diplomaten uit Europa zal het Kremlin de komende dagen reageren.

Vergiftiging

Sergei Skripal en zijn 33-jarige dochter Yulia werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank aan een winkelcentrum in het Engelse Salisbury. Ze werden daarna in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Al snel was duidelijk dat de twee vergiftigd waren met zenuwgif.

