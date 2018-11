EU en VK bereiken Brexit-akkoord

Er is een gedeeltelijk akkoord over de brexit. Dat melden Britse media. Het akkoord zou er vooral zijn over de Ierse grenskwestie, een van de zwaarste dossiers uit de hele brexit.

May heeft daarom morgen een speciale ministerraad bijeengeroepen, en zal sommige van haar ministers vanavond nog ontmoeten. Op een technisch niveau zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk het eens geraakt, maar nu moet May haar ministers dus nog achter de tekst kunnen scharen.

De Ierse grenskwestie was een van de moeilijkste dossiers en een van de laatste hindernissen in het brexitdossier. Zowel de EU als het VK wilden voorkomen dat er een fysieke grens zou komen tussen Ierland en de rest van het Britse eiland, maar raakten het maar niet eens over hoe die er dan wel zou moeten uitzien. Nu zou er wel een oplossing zijn gekomen.