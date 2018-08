Erdogan-standbeeld in Duitsland alweer afgebroken

De stad Wiesbaden heeft beslist om het gouden standbeeld van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, dat deel uitmaakte van een kunstfestival, te laten afbreken. De veiligheid kon niet langer gegarandeerd worden. Dat zegt de stad via Twitter.

Op Twitter zijn beelden te zien hoe het standbeeld met behulp van een brandweerkraan neergehaald wordt. De politie zegt dat het opruimen van het vier meter hoge standbeeld zonder incidenten verlopen is.

(Lees verder onder de tweet)

Nach der Inanspruchnahme eines Krans, wurde die Statue nun aufgeladen.

Sie wird durch die @FeuerwehrWI nun abtransportiert.

Aus unserer Sicht verlief der Einsatz friedlich.#Wiesbaden pic.twitter.com/AUtX8iuOje — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 28 augustus 2018

Woordenwisselingen

Gisteravond kwam het tot heftige woordenwisselingen tussen aanhangers en tegenstanders van de Turkse president aan de voet van het beeld. Een politiewoordvoerder sprak van een "licht agressieve stemming", maar dat er geen fysiek geweld was. De Wiesbadener Kurier daarentegen citeerde een afdelingschef van de ordediensten, Oliver Franz, die zei dat er schermutselingen waren ontstaan. "Er zijn ook steekwapens waargenomen."

Statement voor vrije meningsuiting

De kunstinstallatie op de biënnale van Wiesbaden zorgde voor heel wat ophef. Ook het stadsbestuur reageerde verrast. In de aanloop naar biënnale gaf ze de goedkeuring voor een "op een mens gelijkend standbeeld". Maar het was niet duidelijk "dat het om een Erdogan-standbeeld zou gaan". De intendant van het staatstheater van Wiesbaden, Uwe Eric Laufenberg, verdedigt de installatie als een statement voor de vrije meningsuiting.

Gevaar openbare veiligheid

"Het standbeeld zal zeker en vast tot discussie leiden. En het zal de verschillende meningen over een dergelijk standbeeld zichtbaar maken. We moeten hetgeen is zichtbaar maken. Vervolgens moeten we daarmee omgaan", zei hij aan de Wiesbadener Kurier. Ingrijpen wou de stad niet, ondanks het protest. Tenminste zolang de kunstinstallatie geen gevaar voor de openbare veiligheid en orde betekende. Het stadsbestuur beriep zich op de in de grondwet verankerde vrijheid van kunst, verklaarden de verantwoordelijken. Het was ook duidelijk dat de biënnale provoceerde en met haar acties stof tot discussi wou leveren.

'Bad news'

Talrijke nieuwsgierigen en voorbijgangers merkten het kunstwerk op dat op een centraal plein in de stad staat. "We hebben een reeks geïrriteerde burgers die bij ons komen klagen. Voor velen is niet duidelijk dat het deel is van de biënnale", zei een woordvoerder van de stad. Het kunstfestival loopt nog tot zondag. Thema van dit jaar is 'Bad news'.

Foto: Twitterpagina Polizei Westhessen