Erdogan roept vervroegde verkiezingen uit

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitgeroepen in zijn land. Het is de bedoeling dat de Turken al op 24 juni naar de stembus zullen trekken, ongeveer anderhalf jaar vroeger dan eerst was gepland.

In een korte tv-toespraak motiveerde Erdogan die beslissing door te verwijzen naar de situatie in Syrië en Irak. De vervroegde verkiezingen zijn volgens hem ook nodig om sneller noodzakelijke economische beslissingen door te drukken. De door Erdogan naar voren geschoven datum van 24 juni moet nu nog worden goedgekeurd door kiescommissie.

De verkiezingen in Turkije moesten eigenlijk in november 2019 plaatsvinden. Maar de voorbij weken doken wel vaker berichten op over plannen om de stembusgang te vervroegen. Erdogan had die informatie telkens als "geruchten" afgedaan.

Beslissing

Uiteindelijk werd die beslissing toch genomen na een ontmoeting in Ankara met Devlet Bahceli, de leider van de ultranationalistische oppositiepartij partij MHP. Bahceli had gisteren ook een oproep voor vervroegde verkiezingen gelanceerd. De AKP van Erdogan en MHP zijn namelijk van plan om voor de komende verkiezingen een alliantie aan te gaan. Bahceli had Erdogan al gesteund toen er in april vorig jaar een referendum werd georganiseerd waarmee de president meer macht naar zich kon toetrekken.

De overgangsperiode naar het presidentiële systeem in Turkije wordt afgerond bij het ingaan van de volgende ambtstermijn. Met andere woorden: door de verkiezingen naar voren te schuiven, zal de president zelfs nog vroeger dan voorzien over zijn bijkomende bevoegdheden beschikken. Volgens Erdogan zelf zal het nieuwe systeem het land moderniseren en stabiliseren, maar zijn tegenstanders menen dat het democratisch systeem zo wordt uitgehold.