Erdogan reist af naar Frankrijk

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reist komende vrijdag af naar Frankrijk. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt in een op tv uitgezonden toespraak voor AKP-aanhangers in de stad Sinop, aan de Zwarte Zee. Erdogan zal in Parijs de Turks-Franse relaties bespreken.

Het wordt het eerste bezoek van Erdogan aan Frankrijk sinds de mislukte staatsgreep in Turkije, van 15 juli vorig jaar. Enkele dagen geleden al vermeldde Erdogan dat hij zo'n bezoek mogelijk achtte. Parijs heeft Turkije "niet laten vallen" in de discussie rond de erkenning van Jeruzalem, klonk het.

Aantal vrienden verhogen

Ondanks de bittere polemieken tussen Turkije en verschillende EU-lidstaten, waaronder ook België, lijkt Erdogan sinds een aantal dagen aan te sturen op betere diplomatieke betrekkingen. Hij zei donderdag dat het aantal vrienden van Turkije verhoogd moet worden.