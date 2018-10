Erdogan: “Moord op Saudische journalist was gepland”

De moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi was gepland. Dat heeft de Turkse president Erdogan tijdens een statement gezegd. “De harddisks en camera’s in het consulaat werden op voorhand verwijderd en Khashoggi werd gebeld om zijn afspraak die dag nog eens te bevestigen”, zegt Erdogan.

Khashoggi ging op 28 september een eerste keer naar het Saudische consulaat in Istanboel. Hij had er een afspraak om papieren voor zijn huwelijk op te halen. “Een team dat Khashoggi uiteindelijk om het leven bracht, werd daarvan op de hoogte gebracht”, zegt de Turkse president.

Saudisch team

Op 1 oktober, de dag voordat Khashoggi om het leven kwam, “zijn er vijftien Saudi’s overgevlogen naar Istanboel”, zegt Erdogan. Een deel van hen ging volgens de president meteen naar het consulaat, een andere groep ging op verkenning in de stad.

Op de dag van het incident vlogen nog eens drie Saudi’s naar Istanboel. Het team verzamelde volgens Erdogan in de voormiddag in het consulaat en nam de eerste maatregelen. “De harddisks en camera’s in het consulaat werden verwijderd en Khashoggi werd gebeld om zijn afspraak diezelfde dag nog eens te bevestigen”, zegt Erdogan.

Khashoggi ging ’s middags het consulaat binnen, maar werd nadien niet meer gezien. Zijn verloofde bracht de Turkse autoriteiten op de hoogte van het incident en zei dat “Khashoggi tegen zijn zin werd vastgehouden op het consulaat”.

Onderzoek

De Turkse politie onderzoekt het incident en is ook nog steeds op zoek naar het lichaam van Khashoggi. Daarnaast zei Erdogan nog dat de Saudische autoriteiten hem een lijst van achttien verdachten heeft overhandigd. Op die lijst stonden de vijftien verdachten die Turkse autoriteiten eerder al hadden geïdentificeerd.

Als afsluiter stelde de Turkse president voor om de rechtszaken in Istanboel te houden. “Het incident heeft hier plaatsgevonden, maar dit is uiteraard alleen maar een voorstel.”