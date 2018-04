Erdogan: "Assad is een moordenaar"

Na de Verenigde Staten heeft nu ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich in het crisisdebat rond Syrië gemengd. Erdogan zei dat hij, na een telefoontje met de Amerikaanse president Donald Trump, nu ook wil overleggen met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Erdogan haalde opnieuw uit naar de Syrische president Bashar al-Assad die hij voor de chemische aanval verantwoordelijk acht en een "moordenaar" noemde.

Erdogan hekelde dat "een aantal landen Syrië regelrecht in een zone voor armworstelaars veranderen". Aan dit theater, dat in Syrië wordt gespeeld, wordt de wereld aan "de grootste bedreiging van recente tijden" blootgesteld. Turkije steunt in Syrië bepaalde rebellen, terwijl Rusland en Iran de regering van president Assad steunen. Ondanks tegengestelde posities engageert Erdogan zich samen met Poetin en de Iraanse president Hassan Rohani voor een oplossing in Syrië.

Elke terrorist elimineren

"Degenen, die het regime van de moordenaar steunen, begaan een vergissing", zei Erdogan. "Regimes die hun eigen bevolking aanvallen met chemische en conventionele wapens steunen, is fout. Maar dat is het opdelen van Syrië met medewerking van terreurorganisaties ook." Turkije zal blijven vechten tegen de Koerdische militie YPG in Noord-Syrië en elke "terrorist" elimineren.

Blijven samenwerken met westen

Erdogan zei, dat ondanks de samenwerking met Moskou en Teheran, NAVO-bondgenoot Turkije ook met het westen wil blijven samenwerken. "De betrekkingen die we met landen als Rusland, Iran of China hebben opgebouwd, zijn geen alternatief voor onze relaties met het westen. Integendeel, ze zijn een supplement."