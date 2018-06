Er dreigt wereldwijd tekort aan zand

De vraag naar zand neemt wereldwijd toe en dat heeft zijn gevolgen. De fijne korreltjes zijn zo gegeerd in de industrie dat een tekort zich opdringt. Mensen gaan bijgevolg steeds verder om het gouden goedje in handen te krijgen, al dan niet op een legale manier. In India is de ‘Zandmaffia’ al de machtigste criminele organisatie van het land.

Glas, beton, computerchips, cosmetica,... allemaal hebben ze één basisbestanddeel gemeen: zand. En hoewel we stranden en woestijnen vol eindeloze hoeveelheden zand lijken te hebben, raakt de globale voorraad stilaan uitgeput.

Wereldwijd wordt er jaarlijks vijftig miljard ton zand verwerkt. Dat is het dubbel van de hoeveelheid zand die rivieren jaarlijks produceren. Volgens het Milieuprogramma van de VN maken zand en grind tot 85 procent van alle ontgonnen materiaal ter wereld uit.

Betonproductie

“Het zand dat we gebruiken is ‘zeezand’. Het is het zand dat wordt aangetroffen op rivierbodems, stranden en de bodems van meren en oceanen”, vertelt Vince Beiser aan Business Insider. Hij schreef een boek over het onderwerp, getiteld ‘The World in a Grain’. Woestijnzand is in de industrie helaas weinig bruikbaar omdat de korrels te rond zijn door winderosie.

Beton bestaat voor 75 procent uit zand. Wereldwijd wordt er jaarlijks meer dan vier miljard ton beton geproduceerd en die cijfers nemen alleen meer toe. Onze steden en bevolkingsaantallen blijven immers groeien. Om een huis te bouwen is gemiddeld zo’n 200 ton zand nodig, voor de aanleg van een snelweg spreken we al snel over 15.000 ton. Het tekort dreigt de huizenprijzen nog meer de hoogte in te drijven.

Zwarte zandmarkt

Overheden over de hele wereld proberen de zandontginning en betonproductie nu te reguleren en te beperken, maar dat blijkt geen oplossing voor het probleem. De zwarte zandmarkt steekt de kop op.

In India is de ‘Zandmaffia’ al de machtigste criminele organisatie van het land. Dit collectief van zakenlui, chauffeurs en criminelen verdient jaarlijks ongeveer twee miljard dollar met de illegale verhandeling van zand.

In Marokko en de Caraïben gaan dieven met halve stranden aan de haal. In Indonesië verdwenen meer dan twintig eilanden toen Singapore zeventien miljoen ton zand importeerde voor een landuitbreiding.