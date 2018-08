Elf wandelaars sterven door stortvloed in Italië

Bij een plotse stortvloed in een bergkloof in Zuid-Italië zijn nu al zeker elf toeristen om het leven gekomen. Van enkele van de doden, waarvan de lichamen gisteren gevonden zijn, ontbreken voorlopig meer details. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen exact in de grot waren.

Naast de elf doden, raakten zes personen door de stortvloed gewond. In het totaal zijn 23 personen gered, bericht nieuwsagentschap Ansa op basis van de prefectuur. Zeker vijf personen zijn momenteel nog vermist. De zoektocht naar hen ging afgelopen nacht door. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen precies aanwezig waren in de grot. Er wordt gesproken over twee groepen van achttien toeristen.

Het ongeluk gebeurde in de kloof van Raganello, in de buurt van bergdorp Civito, in regio Calabrië. Hevige neerslag deed er een riviertje aanzwellen, berichten Italiaanse media. De toeristen zijn door de stortvloed verrast.