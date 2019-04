IS eist aanslagen in Sri Lanka op

De zelfmoordaanslagen van zondag in Sri Lanka, die aan meer dan 300 mensen het leven hebben gekost, zijn gepleegd als "vergelding" voor de bloedbaden die Brenton Tarrant aanrichtte in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Daarop wijzen de eerste elementen van het onderzoek naar de aanslagen, zo stelde de viceminister van Defensie van Sri Lanka voor het parlement. Terreurgroep Islamitische Staat heeft intussen via persagentschap Amaq, dat propaganda voor IS verspreidt, de aanslagen opgeëist.

De aanslagen in Christchurch kostten medio maart het leven aan 50 mensen. Rechtsextremist Tarrant opende het vuur op gelovigen in twee moskeeën.

Viceminister Ruwan Wijewardene zei voor het parlement dat er wordt van uitgegaan dat de aanslagen zondag werden gepleegd door een "extreme islamitische groepering". "Deze groepering staat erom bekend banden te hebben met een organisatie met de naam National Thowheed Jama'ath", luidde het.

Doelwit van de acht verschillende aanslagen waren katholieke kerken en luxehotels in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo.

