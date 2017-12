IS eist aanslag op supermarkt Rusland op

Terreurgroep IS heeft de aanslag op een supermarkt in Sint-Petersbrug opgeëist. Bij die aanslag raakten veertien mensen gewond. Gisteren zei president Poetin al dat het om een terreurdaad ging.

De explosie vond eergisteren plaats in een supermarkt. Volgens het Russisch Nationaal Comité Terreurbestrijding ging het om een zelfgemaakte bom die was achtergelaten in een locker. Het zou gaan om 200 gram TNT.

Veertien mensen raakten gewond, onder wie vijf zwaargewond. Onder de gewonden zou ook een zwangere vrouw zijn.

Lees meer: 10 gewonden bij explosie in Russische supermarkt