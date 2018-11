IS eist aanslag Melbourne op

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de steekpartij in het Australische Melbourne opgeëist via haar propagandakanaal Amaq. Eerder had hoofdcommissaris Graham Ashton van de politie van de staat Victoria al te kennen gegeven dat het incident "wordt behandeld als terrorismegerelateerd".

De steekpartij vond deze namiddag (plaatselijke tijd) plaats pal in het centrum van Melbourne, bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street. Een man stak zijn auto in brand en stak drie mannen neer met een mes, van wie er één overleed. Er waren ook ontploffingen te horen, die werden veroorzaakt door gasflessen in de wagen. Toen de politie ter plaatse kwam, werden de agenten aangevallen door de man met het mes. Een van de agenten schoot de dader uiteindelijk neer.

De dader werd geraakt in de borst en belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis waar hij een halfuur later overleed. De man is geïdentificeerd als een Somaliër die in de jaren 90 naar Australië was gekomen. "Hij was gekend bij zowel de politie van Victoria en de federale inlichtingendiensten. Het gaat met name om zijn banden met familieleden die 'persons of interest' zijn", aldus Ashton. "Het incident wordt behandeld als terrorismegerelateerd. Het onderzoek is nu in handen van het antiterrorismecommando, dat bestaat uit de politie van Victoria en federale diensten."

